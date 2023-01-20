При цьому міністр оборони США зазначив, що на засіданнях міжнародної коаліції з підтримки України "сильно тиснуть" для задоволення її потреб у постачанні танків.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Про це Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"), яке проходить на авіабазі в Німеччині. "Ми також сильно тиснемо для задоволення потреб України в танках та іншої броньованої техніки", - сказав Остін.

Міністр оборони США нагадав, що Велика Британія оголосила про значне пожертвування танків Challenger 2, які стануть першими танками західного виробництва на озброєнні України. Остін подякував британським союзникам за ухвалення цього рішення.

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При цьому Остін зазначив, що напевно усі чули слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що німці "ще не ухвалили рішення про надання танків Leopard".

Водночас, як сказав міністр оборони США, наразі увага зосереджена на тому, аби забезпечити Україну такими можливостями, які їй необхідні для успіху прямо зараз.

"Отже, у нас є вікно можливостей між сьогоднішнім днем і весною... коли вони розпочнуть свою операцію, свій контрнаступ. І це недовгий час. Ми повинні зібрати разом правильні спроможності", - сказав Остін.

Він зазначив, що танки розглядаються для посилення потенціалу України.

"Для прикладу, Польща продовжує пропонувати танки і надасть танки, і деякі інші країни запропонують певні танкові можливості. У мене немає жодних оголошень щодо танків M1 Abrams, і ви чули, як німецький міністр оборони сказав, що вони не ухвалили рішення щодо Leopard", - наголосив Остін.

Крім того, як відзначив Остін, німецький міністр оборони сьогодні також сказав, що немає взаємозв'язку між можливим наданням Україні танків M1 Abrams і наданням танків Leopard. "Я думаю, він був дуже чітким щодо цього. Тому, це твердження про розблокування не є питанням", - сказав Остін.

Також Остін звернув увагу, що Швеція передасть Україні бойові машини піхоти CV90 та додаткову допомогу, яка передбачає надання гаубиць Archer.

Крім того він назвав надихаючим рішення про оборонну допомогу Україні від інших союзників і, зокрема, рішення Данії передати Україні додаткові 19 гаубиць Caesar, рішення Латвії про передачу переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, гелікоптерів та іншої техніки, а також рішення Естонії передати додаткові боєприпаси калібром 155 мм.

Танки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Бундестазі не підтримали пропозицію консерваторів проголосувати за постачання танків Leopard до України. Питання передали до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з Байденом висловив позицію, що Німеччина може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2. Проте Берлін хоче, щоб Вашингтон передав Abrams.

Утім, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Україні німецьких танків Leopard 2 не має бути прив’язаним до передачі Сполученими Штатами американських танків M1 Abrams.

Тим часом заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, чому США не передають Україні танки M1 Abrams. За її словами, на сьогодні надання нашій країні цього озброєння "просто не має сенсу". Також вона прокоментувала заяву німецької сторони про те, що Німеччина не надаватиме Україні танків, поки цього не зроблять США.

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