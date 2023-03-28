Берлін підтвердив передачу 18 танків Україні.

До України прибуло 18 бойових німецьких танків Leopard 2.

Про це на своїй сторінці у Twitter увечері 27 березня повідомило Міністерство оборони Німеччини. Крім того, Україна отримала від Берліна комплекти з боєприпасами та запчастинами.

"Обіцяно - доставлено: сьогодні до України прибуло 18 основних бойових танків Leopard 2 А6, а також комплекти з боєприпасами та запчастинами", - зазначили у міністерстві.

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Танки Leopard для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2023 року Німеччина пообіцяла передати Україні свої танки Leopard 2, а також дозволила іншим країнам їх реекспорт.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомляв, що в питанні надання Україні цих танків співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Наприкінці лютого міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що у Збройних Силах України хочуть сформувати щонайменше два танкові батальйони з німецькими Leopard 2 на озброєнні, а також шість-сім батальйонів - з Leopard 1.

27 березня видання Der Spiegel повідомило, що 18 німецьких танків вже перебувають на території України, однак офіційного підтвердження цієї інформації не було.

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