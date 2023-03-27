Танки вже перетнули український кордон та передані військовим.

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому.

Як повідомляє Der Spiegel, останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.

Україна отримала німецькі важкі бойові танки приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини затвердив постачання.

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Бойові танки для України

Кілька тижнів партнери інтенсивно обговорювали можливість постачання Україні бойових танків. Найбільше пручалася Німеччина. Однак майже два місяці тому партнери створили "танкову коаліцію" та затвердили постачання українцям танків.

14 лютого відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн" щодо допомоги Україні у протистоянні з РФ. Після засідання очільник Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що в питанні надання Києву танків Leopard співпрацюють вісім держав: Німеччина, Польща, Португалія, Канада, Іспанія, Данія, Нідерланди й Норвегія.

Пізніше очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Штатів генерал Марк Міллі сказав, що Україні пообіцяли передати танки 11 країн-союзників. 24 лютого польська сторона передала нашій країні перші чотири танки Leopard 2 A4.

Нещодавно міністр оборони Німеччини пообіцяв, що в Україну наприкінці березня прибудуть понад 20 бойових танків Leopard 2: трьох португальських та 18 німецьких.

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