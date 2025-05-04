Військовий попередив, яка небезпека може підстерігати європейські країни з боку РФ та Блорусі.

Європа має напружитися через військові навчання росіян у Білорусі та безперервні переміщення військ, адже це загроза не тільки для України.

Таку думку висловив в етері Українського Радіо голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Я зразу нашим європейським партнерам радив би гідно напружитись", - сказав він.

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Тимочко додав, що Україна достатньо сильно по білоруській лінії фронту вибудувала фортифікації, і там є війська, які мають бойовий досвід. Крім того, за словами військового, у білорусів немає бажання "перти, як м'ясо, щоб розчистити дорогу російським військам".

Порівняно з цим, у країни НАТО все далеко не в такому підготовленому стані і лінії оборони у них вибудованіне на стільки добре.

"А ми знаємо, що Росія давно погрожує і висилає претензії в сторону Сувальського перевалу", - нагадав Тимочко.

Він додав, що немає гарантії, що завтра ще одна союзна для РФ країна, "я маю на увазі Північну Корею, не спробує вдарити в якусь європейську країну з території Білорусі".

"Тут варто теж розглядати такі серйозні стратегічні речі: якщо Північна Корея визнала себе воюючою стороною.., то Білорусь починає втрачати значення для Путіна, як... територія для переговорів із західним світом", - сказав Тимочко.

Він розповів, що у кремлівського диктатора був "розрахунок під якусь українську капітуляцію, прикривши її Мінськом-5, 6 чи 10", але зараз Білорусь розглядається Путіним, як потенційний плацдарм.

"Усі розуміють, що переговорні процеси пішли в абсолютно інші країни з Україною і з третіми державами. І Білорусь аж ніяк не може зараз виступати ні гарантом, ні третьою країною, чи сподіватися стати третьою країною для якихось переговорів. Тому, коли ми говоримо про навчання російських військ у Білорусі, то маємо розглядати не тільки ймовірний наступ на українські позиції, але й претензії Росії і союзних їй країн на території держав Балтії чи Польщі. І завжди Путін зможе, як це він любить, бавитися у гру: "це не ми, це там якісь "виховані чоловічки" наступають на Європу"", - попередив військовий.

Війна в Україні: новини

Повітряні сили розгромили командний пункт росіян під Бахмутом. Тепер суттєво знижено здатність окупаційних військ РФ здійснювати управління на Покровському напрямку.

"Підтверджено, що Повітряні сили ЗСУ днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області", - деталізував Генштаб.

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