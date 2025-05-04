Тепер суттєво знижено здатність окупаційних військ РФ здійснювати управління на Покровському напрямку.

ЗСУ розтрощили один з командних пунктів російських окупантів в районі Бахмута.

"Підтверджено, що Повітряні сили ЗСУ днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області", - деталізував Генштаб.

Там додали, що внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку.

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"Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі підкреслили, що Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат.

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