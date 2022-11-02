Снайдер у своїх працях розповідає правдиву історію про Україну.

Видатний історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розпочав збір на "ловця" іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими Росія тероризує Україну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Тімоті Снайдер – великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності", - зазначив глава держави.

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Зеленський подякував Снайдеру за те, що "тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти".

Що таке платформа UNITED24

5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Амбасадорами United24 також є відомий американський музичний гурт Imagine Dragons, креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Марк Гемілл. Володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбара Стрейзанд стала послом UNITED24. Партнером UNITED24 став український футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк).

Також амбасадором став американський астронавт Скотт Келлі.

У жовтні амбасадором став абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик.

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