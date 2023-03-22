Бої навколо центру міста продовжуються.

Загроза оточення міста-фортеці Бахмута Донецької області із півночі та півдня залишається. Однак тиск слабшає завдяки контратакам Збройних сил України.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, останніми днями українські захисники провели локальну контратаку на захід від Бахмута. На думку британців, це може послабити тиск на маршрут постачання по трасі H32, що перебуває під загрозою.

У зведенні вказується, що бої навколо центру Бахмута продовжуються. Російські сили втратили колишню динаміку ще й тому, що командування перекинуло окремі підрозділи в інші сектори.

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"Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи Міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Бої за Бахмут - що зараз відбувається

Важкі бої вже далеко не перший місяць йдуть за Бахмут. Окупанти безуспішно закидують позиції український військових "м'ясом", але успіхів при цьому не мають.

За словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, російські окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута. Захисники України тримають оборону міста-фортеці.

Артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила потужно б'є по російських позиціях, а десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога і не пускають його вперед.

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