Командувач Сухопутними військами зазначив, що важкі бої йдуть по всій лінії фронту.

Російські окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута. Захисники України тримають оборону міста-фортеці.

За словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, важкі бої йдуть уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ. При цьому бійці ЗСУ знищують росіян та їхню техніку, а також ворожі склади на Бахмутському напрямку.

"Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав Сирський у своєму Telegram-каналі.

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Крім того, він вказав, що артилерія 24-ї бригади імені Короля Данила потужно б'є по російських позиціях, а десантники 80-ї бригади стримують штурми ворога і не пускають його вперед.

Бої за Бахмут - що відомо

Важкі бої вже далеко не перший місяць йдуть за місто Бахмут. Росіяни безуспішно влаштовують м'ясні штурми, але успіхів при цьому не мають.

Відзначається, що штурмом міста займається ПВК "Вагнер". На тлі колосальних втрат Євген Пригожин поскаржився главі Міноборони РФ Сергію Шойгу на підготовку оточення його найманців силами української оборони.

Своєю чергою колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що Бахмут сьогодні - "найгарячіша точка" війни. Втрати ворога, за різними підрахунками, вже становлять близько 30 тисяч ліквідованих.

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