За словами речниці ОК "Південь", для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій.

У Чорному морі перебувають два ворожі підводні ракетоносії із залпом до восьми "Калібрів".

Як повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, зараз в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря.

"І наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії – це до 8 ракет типу "Калібр", споряджених та готових до застосування. Це, скоріш, говорить про імовірність точкових ударів, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки", – зазначила Гуменюк.

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За її словами, для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій. Гуменюк додала, що ЗСУ влучили у ворожі пункти збереження боєприпасів у Каховці. Є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – це понад 5 одиниць. Також уражено два човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп в дельті Дніпра.

Ворожі кораблі в морі

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території України.

Міністр Резніков наголосив, що Україна позбавила РФ можливості домінувати в Чорному морі.

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