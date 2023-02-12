Міністр зазначив, що підійти до Одеси з моря в окупантів шансів немає.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував потенційні ризики для південних регіонів України в разі можливого масштабного наступу Росії. Він наголосив, що для того, щоб був ризик окупації Одеси, ворогу потрібно мати панування в Чорному морі, а Україна позбавила РФ такої можливості.

"Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу", – заявив він під час прес-конференції в Одесі.

Міністр оборони додав, що підійти суходолом у окупантів минулого разу не вийшло. Зараз завдяки мужнім захисникам України окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра, що зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

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"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", – наголосив Резніков.

Війна в Україні: актуальні новини

Вже декілька місяців триває героїчна оборона Бахмута Донецької області. Українські та російські військові ведуть артилерійські дуелі. Крім того, там ведуться стрілецькі бої на дуже коротких дистанціях.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників на Донбасі. Лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

Крім того, російські окупанти почали використовувати морські надводні дрони. Цей факт головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опосередковано підтвердив у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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