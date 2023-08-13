Він розповів про значні втрати свого підрозділу.

Командир батальйону збройних сил РФ майор Юрій Томов, який потрапив в український полон, дав свідчення.

Відео розмови з ним оприлюднив Telegram-канал "Николаевский Ванек". "Поспілкувалися про втрати, про перспективи Росії в цій війні, про ставлення місцевих жителів у Херсонській області до них, а також про "укронацистів" і, звичайно ж, про попереднє місце служби на базі зберігання ядерних боєприпасів", - зазначив автор каналу.

За його словами,Томов допомагає українським військовим у реалізації деяких бойових завдань дуже закритою інформацією. Томов (18.10.1977) є комбатом 1822-го батальйону ВС РФ. Він каже, що потрапив під "часткову мобілізацію" у вересні, вже з 15 жовтня перебував в Україні. До призначення командиром був начальником штабу цього підрозділу.

За словами Томова, станом на зараз бойові втрати його підрозділу складають близько 30%. Він каже, що підготовкою російських військових ніхто не займається, а самі солдати перебувають у пригніченому стані та відмовляються виконувати бойові завдання.

Як полонили Томова

Раніше російські провоєнні канали повідомили, що комбат-розвідник потрапив у полон під час операції українських захисників в окупованих Козачих Лагерях на Херсонщині.

Пропагандисти намагалися це спростувати, однак вже згодом з'явилось відео з Томовим, на якому він малює щось на карті. За кадром чутно українську мову.

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