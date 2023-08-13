Потужна контрбатарейна боротьба продовжується, зазначила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Збройні сили України (ЗСУ) на лівому березі Херсонської області продовжують вести контрбатарейну та протидиверсійну боротьбу проти російських військових.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. "Продовжується потужна контрбатарейна боротьба, і кожного дня ми маємо відповідні результати, тому що наше завдання зараз - максимально знищити потужність ворога, зокрема, артилерійські потужності, за допомогою яких вони продовжують тиснути на мирне населення", - сказала вона.

За її словами, через штучний ажіотаж, викликаний інтересом у засобах масової інформації до присутності Збройних сил України на лівому березі Херсонщини, потерпає мирне населення. Саме тому вона закликала не поспішати озвучувати те, що не потребує публікації, бо ведення військової операції доручено військовим, тому саме вони мають повідомити про свою присутність або просування на тій чи іншій ділянці фронту.

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"Сьогодні наші підрозділи, виконуючи завдання на лівому березі, працюють протидиверсійно та контрбатарейно, тобто, ми протидіємо діяльності ворога… Вони зменшили набагато свій потенціал на цьому напрямку", - сказала вона.

Рейд ЗСУ на лівий берег Херсонщини - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області, внаслідок чого змогли прорвати оборону ворога вглиб на 800 метрів.

Також повідомлялося, що захисники України провели операцію в окупованих Козачих Лагерях та взяли в полон комбата-розвідника.

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