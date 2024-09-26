Ключовий фактор, який впливає на інтенсивність ведення бойових дій, зокрема в районі Вугледара, - це фактор ресурсів.

Ситуація, яка склалася в районі Вугледара Донецької області, є кризовою і наразі варіантів вирішення цієї ситуації немає.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі інформаційного стріму "Говорить великий Львів".

"Варіантів вирішення цієї кризи де-факто сьогодні немає. По-перше, тотальна перевага ворожих сил та засобів на цій ділянці фронту. Щонайменше, на деяких позиціях у вісім разів більше ворожих ресурсів, ніж наших. По-друге, те, що ворог вже зайшов у Вугледар з південно-східної частини - це факт. Це сіра зона, де зараз нишпорять російські ДРГ та спецпризначенці. Але ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою саме на цій ділянці - це тотальна перевага ворога в авіаційному компоненті", - сказав він.

За його словами, зараз для українських військових на порядку денному питання, що важливіше: квадратний кілометр території чи життя та здоров'я наших військових.

"Найближчим часом ми побачимо маневренну оборону у виконанні українських Сил оборони", - заявив Селезньов.

Він наголосив, що ключовий фактор, який впливає на інтенсивність ведення бойових дій, зокрема в районі Вугледара, - це фактор ресурсів.

"Як бачимо, у ворога поки цих ресурсів не бракує. А ми маємо чимало проблем з цим. А отже, думаю, що ситуація не лише в районі Вугледара є кризовою. Я ще звернув би увагу на ситуацію в районі Торецька та Селидового. Там так само є всі підстави вважати, що ситуація має тенденцію до загострення", - додав колишній речник Генштабу ЗСУ.

Ситуація в районі Вугледару

Військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ напередодні заявив, що Збройні сили України змушені будуть відійти з Вугледара у разі загрози для особового складу, і в тому випадку, якщо місто буде настільки розбитим, що там не вдасться укріпитися та продовжувати бій.

Він зазначив, що ворог намагається просуватися по флангах, де він знайшов цю можливість, з урахуванням географічного розташування та того, що там немає великих міських забудов, за які легко триматися чи будувати фортифікації.

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