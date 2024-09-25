За його словами, Вугледар наразі не перебуває навіть в оперативному оточенні.

Збройні сили України змушені будуть відійти з Вугледара у разі загрози для особового складу, і в тому випадку, якщо місто буде настільки розбитим, що там не вдасться укріпитися та продовжувати бій.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. Він зазначає, що ворог намагається просуватися по флангах, де він знайшов цю можливість, з урахуванням географічного розташування та того, що там немає великих міських забудов, за які легко триматися чи будувати фортифікації.

"Він має певні просування. Але я б дуже не хотів, щоб усі прив’язували це як про оточення Вугледара. Вугледар зараз не перебуває навіть в оперативному оточенні… Так, бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі. Але варто розрізняти оточення і варто розрізняти бої по флангах", - зауважив Тимочко.

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На уточнення щодо того, що ситуація вже близька до напівоточення, і чи буде на цьому напрямку посилення українських Сил оборони, чи навпаки - відведення, Тимочко зазначив, що все залежатиме від того, в якому стані буде місто.

"Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Та не те, що "можливо": якщо стане загроза для життя і цілісності військових, швидше за все їх і будуть відводити", - сказав голова Ради резервістів.

Ситуація у Вугледарі

Як повідомляв УНІАН, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що ситуація у Вугледарі стала однією з найскладніших, ворог не полишає спроб оточити місто, і окремі групи російських бійців вже зайшли у Вугледар.

Він також розповів, що окупанти намагаються обійти місто із заходу та сходу, з Водяного та з боку Пречистівки. Водночас, експерт зауважив, що про оточення Вугледара поки що не йдеться.

Речник УДА "Південь" Сергій Братчук зазначив, що українцям треба бути готовими до того, що наші бійці відійдуть з міста.

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