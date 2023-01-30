Розбирання завалів після "прильоту" досі триває.

Росія в ніч на 30 січня 2023-го року завдала ракетного удару по житловому багатоквартирному будинку в Харкові. Одна мешканка загинула, її чоловік дивом вижив, але його психологічний стан дуже важкий.

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінку привалило одразу кількома перекриттями. Тож загиблу рятувальники намагалися дістати від ночі. Та роботи просувалися дуже повільно, адже все могло обвалитися на самих ДСНСників.

Унаслідок "прильоту" житло втратили 15 людей. Їх евакуювали та надали тимчасовий прихисток у гуртожитках.

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Вибухова хвиля була дуже потужною, розповідають очевидці. "Просто все у квартиру внесло: сміття, бруд. Як вибух, вогонь навпроти був. Добре, в будинку товсті стіни", - кажуть мешканці сусіднього будинку.

Удар Росії по Харкову 29 січня

29 січня пізно ввечері російські окупанти обстріляли Харків та область. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти влучили в житловий будинок у Київському районі Харкова, сталася пожежа.

За даними очільника Харківської ОВА Синєгубова, удару було завдано ракетою із системи С-300. Через ворожі обстріли в Харкові одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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