Підрозділи ДСНС визначають аварійність будинку, повідомив голова ОВА.

Внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у центрі Харкова пізно ввечері 29 січня повністю зруйновано четвертий поверх і частково третій поверх будівлі.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону, пошкоджений будинок у Харкові можуть знести.

"Зараз підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку. Частково він, напевно, буде знесений, оскільки основне зараз завдання - це усунути там аварійність. Є ризик того, що якась стіна може самостійно обрушитися і зруйнуватися", - пояснив він.

Синєгубов також розповів, що рятувальники обстежать прилеглі житлові будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова, і від вибухової хвилі могли постраждати дахи й інших будинків.

"Щодо цієї будівлі, то наразі проживати там не можна. Це однозначно. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення несучих конструкцій цієї будівлі", - додав голова ОВА.

Пізніше міська влада прийме рішення щодо відновлення або знесення цього житлового будинку. У разі необхідності міська влада може надати мешканцям тимчасове місце для проживання в Харківській області.

Ракетний удар по житловому будинку в Харкові 29 січня - що повідомлялося

Нагадаємо, пізно ввечері 29 січня російські окупанти обстріляли Харків та Харківську область. При цьому одна з ракет пвлучила у житловий будинок в Київському районі Харкова, сталася пожежа.

За попередньою інформацією, удар був нанесений ракетою С-300, одна людина загинула, четверо отримали поранення.