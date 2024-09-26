За його словами, будь-яка угода була б краща за поточну ситуацію.

Експрезидент та кандидат на американських виборах Дональд Трамп звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у відмові укласти угоду про припинення війни з Росією та "наклепі" на нього, оскільки він посилив нападки на Київ напередодні виборів у США.

Як пише Financial Times, під час свого виступу у Північній Кароліні зробив одну з найбільш різких нападок на Зеленського, який сьогодні має зустрітися з чинним президентом США Джо Байденом, а також з віце-президенткою та опоненткою Трампа на виборах Камалою Гарріс.

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду - Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку знищили", - наголосив політик.

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Як пише видання, схоже Трампа розлютили заяви Зеленського на початку його візиту до США, в яких він поставив під сумнів здатність колишнього президента швидко досягти угоди.

"Президент України перебуває в нашій країні, і він робить невелику неприємну паплюжку на адресу вашого улюбленого президента", - стверджує ексголова США.

У середу Трамп розкритикував Байдена і Гарріс за те, що вони залишили США "втягнутими" в конфлікт через рішення Білого дому.

"України немає. Це вже не Україна. Ви ніколи не зможете замінити ці міста та селища, і ви ніколи не зможете замінити мертвих людей, стільки мертвих людей. Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз", - сказав він.

Інші заяви Трампа про Україну

Як пише УНІАН, Трамп відомий своїми скандальними заявами щодо війни в Україні. Так, він стверджував, що якби був президентом, то правитель РФ Володимир Путін не напав би. До того ж, він не один раз обіцяв зупинити війну за 24 години.

Нещодавно Трамп зневажливо відгукнувся про візит Зеленського до США, назвавши його "найбільшим продавцем в історії". Він під час мітингу в понеділок у Пенсильванії перед Генеральною Асамблеєю ООН заявив, що підходитиме до політики України "по-іншому".

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