За його словами, на відбудову України підуть "сотні років", а невдовзі він сказав, що відновити країну взагалі неможливо.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виголосив промову, сповнену брехні про війну в Україні. Він заявив, що війна нібито триває три роки, і за цей час Україна "абсолютно знищена", а "мільйони й мільйони людей" загинули.

"Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва. Ви ніколи не зможете відбудувати міста й містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років. Тільки подумайте. Три роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами", – видав Трамп.

За версією республіканця, більшої частини України вже немає.

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"України немає. Це більше не Україна", – додав він.

Після Трамп наголосив, що на відбудову України підуть "сотні років", а невдовзі і взагалі сказав, що відновити країну неможливо. За його словами, грошей на її відбудову не вистачать, "навіть якщо весь світ збереться разом".

На додачу, він сказав, що допустили це Джо Байден і Камала Гарріс, і вони "не будуть задоволені, поки не пошлють на війну американських дітей". Не минулося і без заяв про "хороші відносини" з Путіним і швидке досягнення угоди щодо війни, "якщо б при владі був розумний президент".

Інші заяви Трампа про Україну

Трамп відомий своїми маніпулятивними заявами щодо війни в Україні. Зокрема, він говорив, що якби був президентом США, російський диктатор Путін не напав би. До того ж, він не один раз обіцяв зупинити війну за 24 години.

Тепер же Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах" у його бік. При цьому він не уточнив, що конкретно має на увазі.

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