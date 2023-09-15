Наші бійці під час зачистки селища через гучномовець звернулись до бійців РФ, які сховались у будинках.

В Андріївці взято у полон частину окупантів в результаті проведеної операції по зачистці території.

Про це повідомляється у Telegram 3-ї Штурмової бригади Сил оборони України, яка звільняла населений пункт від окупантів.

Зазначається, що після знищення командирів 72 ОМСБР РФ, залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Бійці Третьої штурмової здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.

В результаті бойової операції частина окупантів здалася.

Також оприлюднено відео, на якому можна почути ультимативне звернення до російських солдат. Подія відбулася вчора, 14 вересня. Ворогу повідомили, що вже доба як селище зайняте українськими захисниками, а особистий склад військ росіян втік з поля бою або ліквідований, знищені і два їхні командири "Медвідь" і "Шайтан".

"Ми пропонуємо вам здатися по одній простій причині – нам потрібен обмінний фонд. Якщо ви не виявите такого бажання, ми вас всіх знищимо. Бажання, обладнання і всього іншого для цього в нас більш, ніж достатньо", - зазначив командир 2-го штурмового батальйону нашої бригади.

Ворогам давали 10 хвилин на роздуми. Після цього вони поповнили обмінний фонд.

Звільнення Андріївки

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Генеральний штаб ЗСУ повідомив про звільнення Андріївки Донецької області. Зазначалось, що Андріївку відвоювали в результаті злагоджених штурмових дій і наші захисники наразі закріплюються на досягнутих рубежах. Ворогу було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

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