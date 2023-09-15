Населений пункт офіційно оголосили звільненим від російських загарбників.

Українські військові розповіли деталі звільнення села Андріївка Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Третьої окремої штурмової Бригади.

"В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала: начальника бригадної розвідки ворога; трьох комбатів; та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, станом на зараз бої тривають, підрозділи ЗСУ продовжують закріплюватись на нових позиціях.

"Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом. Підкреслюємо, підрозділи 72-ї ОМСБР РФ неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу. Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу", - мовиться у повідомленні.

Звільнення Андріївки

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні зазначив, що Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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