До Кримського моста допливли два морські дрони, які й уразили його.

Під час першої атаки на Кримський міст, що відбулася 17 липня 2023 року, Служба безпеки України намагалася вразити не лише його, але й фрегат "Адмірал Ессен", який опинився на шляху морських дронів Sea Baby.

Як розповіли представники СБУ, причетні до атаки, у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс", всього до цієї операції залучили п'ять морських дронів. Вони рухалися вони двома групами, з двох і трьох дронів.

Втім, окупанти помітили атаку, підняли в небо свої винищувачі Су-27. Морські дрони змінили маршрут. На шляху "Морських малюків" опинився російський фрегат "Адмірал Ессен". Як зізнався очільник СБУ Василь Малюк, цей фрегат став надто спокусливою ціллю, бажання знищити його було непереборним.

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"Це дуже пріоритетна ціль для нас, і в якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на "Ессен". Так, ми облизувалися на "Ессен". Але обійшли його на відстані 1,5 кілометра. Бо в нас була чітка задача верховного головнокомандувача. До того ж на самому кораблі вже на той час знали про існування в нас морських дронів і пильнували", - розповів він.

Зрештою, перша група дронів, що складалася з двох Sea Baby, рухалася у напрямку Кримського мосту. Друга група з трьох дронів прямувала навздогін російському фрегату. У них не було достатньо палива для того, щоб дістатися до моста.

На жаль, "Ессен" прямував до бухти у Новоросійську, а у дронів закінчувалося паливо. СБУ вирішила "самоліквідувати" усі три дрони у морі поблизу Ялти, щоб ті не потрапили до рук ворога.

Атаки на Кримський міст - деталі

Кримський міст також вже неодноразово був виведений з ладу зусиллями української сторони. Росіяни намагаються відновити його логістичні можливості, але через постійну загрозу нового ураження він часто перекривається для руху транспорту.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що вразивши Кримський міст, СБУ перерізала канал постачання російської зброї. За його словами, міст приречений.

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