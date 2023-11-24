При підготовці атаки морських дронів на Кримський міст СБУ використовувала відео росіянки, яка відпочивала на яхті в районі моста і зняла його конструкцію.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що вразивши Кримський міст, СБУ перерізала канал постачання російської зброї.

"Міст приречений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки-України. Далі буде, буде багато сюрпризів", - сказав він у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

За його словами, дві успішні атаки СБУ на Кримський міст перерізали цю логістичну артерію росіян і зараз міст повноцінно не функціонує. Окупанти змушені доставляти зброю для своїх військ поромами.

"Дрони СБУ показали незахищеність Кримського мосту, на оборону якого РФ витратила $1 млрд. Ми зруйнували міф про непереможність РФ. Це країна-фейк", - заявив Малюк.

Він додав, що створений СБУ Sea Baby - не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

"Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій", - сказав Малюк.

Крім того, СБУ отримала всю засекречену технічну документацію Кримського мосту. При підготовці атаки морських дронів на Кримський міст СБУ використовувала відео росіянки, яка відпочивала на яхті в районі моста і зняла його конструкцію.

Атаки на Кримський міст - деталі

Кримський міст також вже неодноразово був виведений з ладу зусиллями української сторони. Росіяни намагаються відновити його логістичні можливості, але через постійну загрозу нового ураження він часто перекривається для руху транспорту.

Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що незаконно збудований Росією Кримський міст неодмінно буде зруйнований, але це станеться тоді, коли того вимагатиме ситуація.

Вас також можуть зацікавити новини: