За даними джерел у Службі безпеки, на аеродромі уражена інфраструктура, а на складі у Тверській області після ударів дронів СБУ триває детонація.

Дрони СБУ успішно відпрацювали вночі по двох військових об‘єктах РФ: по складах з ракетами "Іскандер" у Тверській області та аеродрому Шайковка у Калузькій області. Про це УНІАН повідомили джерела у Службі безпеки України.

Так, вночі СБУ та ЗСУ разом відпрацювали по арсеналу РФ у Краснодарському краї, а потім СБУ "самостійно" відпрацювала по ще одному арсеналу - у Тверській області та аеродрому Шайковка у Калузькій області.

"Цієї ночі дрони СБУ організували "бавовну" на 23-му арсеналі головного артилерійського управління Міноборони РФ біля н.п. Октябрський Тверської області. Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж", - зазначило джерело.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" - в самому розпалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

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