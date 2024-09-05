У 'Іскандерах-М' виявлено 27 американських деталей: такими ракетами РФ гатить по Україні

Також у них знайдені компоненти зі Швейцарії.

У російських ракетах "Іскандер-М", якими окупанти гатять по мирних українських містах, містяться десятки західних деталей. Аналогічною ракетою РФ вдарила по Полтаві 3 вересня.

Про це йдеться в новій інфографіці від проєкту UA War Infographics. Зазначається, що 27 деталей в російській ракеті "Іскандер-М" є американськими. Ще 4 деталі мають швейцарське походження, дві – тайваньське, одна – японське.

"Чи були американські деталі конкретно в тій ракеті, яка була випущена по Полтаві, публічно не повідомляли. Але це привід задуматись над тим, як посилювати боротьбу з обходом санкцій. Західні деталі знаходили навіть у зброї, виробленій у 2023 році", – йдеться у повідомленні.

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Західні деталі в російській зброї

У Польщі спалахнув скандал після того, як в іранських дронах Shahed-136 знайшли польські деталі. Зокрема, цими дронами РФ ледь не щоночі тероризує українські міста.

Видання Le Monde повідомляло, що РФ продовжує закуповувати на Заході компоненти для танків, дронів і ракет. Продукція з Європи потрапляє в Росію через турецьку компанію Enütek Makina.

Крім того, The Guardian у 2023 році писало, що Росія використовує у засобах РЕБ технології британських компаній. Виробництвом цих засобів займалися, в тому числі, російські компанії, які на той момент не потрапили під санкції Великобританії.

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