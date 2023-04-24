Прем'єрка Естонії виступає за міжнародний трибунал.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що будь-який гібридний трибунал дозволить президенту Росії Володимиру Путіну, очільнику російського МЗС Сергію Лаврову та іншим російським високопосадовцям уникнути відповідальності за злочин агресії проти України. Створення такого трибуналу підтримують Сполучені Штати Америки.

"Ми підтримуємо міжнародний трибунал з розслідування злочину агресії, воєнні злочини можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом чи судами в Україні, бо це тут скоювалося… Але будь-який гібридний трибунал дозволить Путіну, Лаврову та іншим (російським високопосадовцям - УНІАН) уникнути відповідальності", – зазначила вона на брифінгу у Житомирі, передає кореспондент УНІАН.

Каллас наголосила, що злочин агресії проти іншої держави - це злочин, який скоюють лідери і саме їх треба притягнути до відповідальності.

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"Я дуже активно виступаю за міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі, який дозволить притягти до відповідальності лідерів Росії. Тих, хто ухвалив рішення атакувати Україну. Без притягнення до відповідальності лідерів не буде жодних перемог", – сказала прем’єрка Естонії.

Трибунал для Росії - що треба знати

Наразі обговорюється кілька варіантів створення трибуналу, який судитиме російських топ-посадовців за злочин агресії проти України. Один із них - так званий гібридний або інтернаціоналізований трибунал на основі юрисдикції України та міжнародного права із залученням суддів із інших країн. Вашингтон вважає гібридний суд, що базуватиметься на судовій системі України, найкращим варіантом.

Водночас українська влада вважає неприпустимою ідею створення "гібридного трибуналу" для розслідування російських злочинів в Україні, тому що він не дає гарантій зняття недоторканності з керівництва країни-терориста.

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