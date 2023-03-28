Вашингтон вважає гібридний суд, що базуватиметься на судовій системі України, найкращим варіантом, й не бачать перспектив у створенні міжнародної інституції за підтримки ООН.

Бет Ван Шаак, посол Держдепартаменту США з питань глобального кримінального правосуддя, оголосила, що Вашингтон підтримує створення спеціального трибуналу для переслідування росіян за злочин агресії проти України.

Як пише "Голос Америки", на конференції щодо Нюрнберзьких принципів у Вашингтоні Шаак назвала створення інтернаціоналізованого суду, який базується на судовій системі України, але включає низку міжнародних елементів, "найефективнішою моделлю".

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", - заявила представниця Держдепу.

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За словами Бет Ван Шаак, подібні зусилля включатимуть "предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України".

Водночас, коментуючи перспективу створити міжнародну інституцію, яка потребуватиме підтримки, зокрема, фінансової від ООН, Шаак зауважила, що на Генеральній Асамблеї може не вистачити голосів на підтримку такого рішення.

"Не думаю, що поки вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються", – каже вона.

Гібридний суд, за її словами, міг би мати ширшу підтримку в світі. Його могли б розмістити в одній з країн Європи.

"Потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни. Це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї. Також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії. … Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні", – каже представниця Держдепу.

Трибунал для росіян - що треба знати

В січні Європарламент підтримав резолюцію щодо створення трибуналу з метою притягнення до відповідальності за злочини проти українців вищого керівництва Росії, зокрема, диктатор Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців. Того ж місяця Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спецтрибуналу в Гаазі.

Станом на кінець березня, як повідомляв Володимир Зеленський, коло партнерів України, що готові працювати над створення трибуналу, розширилося до 33 країн. 21-22 березня у Страсбурзі, Франція пройшла зустріч представників цих держав.

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