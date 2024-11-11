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В ніч на понеділок, 11 листопада, Україна відбивається від чергового нальоту російських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Повітряна тривога охопила Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Житомирську, Київську, Черкаську та Кировоградську області, а також Київ.

Згідно з останніми повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, нові групи безпілотних літальних апаратів фіксують на Сумщині, вони рухаються у західному та південному напрямках. Групи дронів з Херсонщини прямують у північно-західному напрямку на Миколаївщину, а ударні дрони з Київщини летять на Житомирщину.

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Також військові повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією окупантів на Запоріжжі.

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