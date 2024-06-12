Жителі низки областей чують повітряну тривогу.

У ніч на середу, 12 червня, Росія атакувала Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed".

Станом на 01:05 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Командування Повітряних сил ЗСУ інформує про пересування російських дронів у своєму Telegram-каналі.

Згідно з останньою інформацією військових, ситуація наступна:

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група "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухається на захід;

"шахеди" на півночі Запоріжжя, тримають курс на Дніпропетровщину;

дрони на заході Донеччини прямують на північ;

БПЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей, курс - на північний захід;

"шахеди" на сході Харківщини рухаються на північ.

О 01:10 тривогу оголосили у Кіровоградській області.

Загроза ракетного обстрілу: що відомо

Тим часом Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє про виліт трьох російських бортів Ту-95МС з авіабази "Оленья".

За його словами, якщо виліт бойовий, то в районі аеродрому "Енгельс" вони будуть близько 02:30 - 03:30, ракети можуть опинитися в повітряному просторі України близько 03:00 - 04:00. У районі Каспійського Моря вони можуть опинитися о 03:20 - 04:20, тоді ракети варто чекати близько 04:30 - 05:30.

Зазначається, що час вказано з великою похибкою. Повітряні сили поки не підтверджували виліт російських літаків.

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