На заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" використовують іранські технології і робочу силу з Африки.

На початку квітня Україна атакувала безпілотниками завод в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, на якому виробляються дрони. Це стало новим етапом у війні безпілотників. Ціллю був високотехнологічний коледж і виробничий комплекс в російських степах, де Москва прагне збільшити виробництво зброї. Вказаний завод має на меті випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік, пише The Wall Street Journal.

Журналісти підкреслюють, що безпілотники відіграють дедалі важливішу роль у нинішніх конфліктах. Росія здійснила десятки атак з використанням іранських дронів Shahed. Їх низька вартість порівняно з дорогими ракетами, які використовує Україна, призводить до того, що підрозділи протиповітряної оборони іноді вдаються до кулеметів, щоб збити їх.

Незабаром після вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна успішно застосувала турецькі безпілотники Bayraktar TB2. У відповідь Москва звернулася до Ірану за доступом до його безпілотників. З того часу РФ запустила понад 4000 ударних безпілотників Shahed. Хоча перші моделі були поставлені безпосередньо з Ірану, останні удари були здійснені пристроями, повністю виготовленими в Росії, кажуть військові експерти.

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Росія нарощує виробництво дронів

З тих пір Москва використовує ключові альянси для нарощування свого оборонного потенціалу. На початку квітня високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що Китай надав Росії оптику, мікроелектроніку та інші матеріали подвійного призначення, які можуть бути використані в безпілотниках. У вересні Україна заявила, що Росія отримує двигуни для ударних безпілотників "Шахед" з Китаю, назвавши постачальником компанію під назвою Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems.

Але також ключовим фактором є поглиблення зв'язків Росії з Іраном і більшою кількістю африканських держав. Виробництво іранських безпілотників, розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні "Алабуга" на притоці Волги, демонструє, як різні елементи поєднуються разом.

Російські бізнесмени уклали угоду про будівництво заводу з виробництва безпілотників наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Тегерана з вигідною пропозицією: 1,7 мільярда доларів, частково сплачених золотими злитками. Незвичайні умови, підтверджені The Wall Street Journal з посиланням на представників американських служб безпеки.

Згідно з контрактом між російськими менеджерами заводу і їхніми іранськими партнерами, який просочився в мережу Prana Network і був незалежно підтверджений двома радниками британського уряду, завод в Алабузі має випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік, на додаток до розвідувальних дронів. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень Лондонського аналітичного центру з питань оборони, наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4500 обіцяних "Шахедів".

За даними української військової розвідки, російських солдатів вже навчають керувати безпілотниками в Сирії інструктори як з Революційної гвардії, так і з підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла". Десятки розвідувальних безпілотників M3 "Альбатрос", виготовлених на заводі в Алабузі, отримують детальну фоторозвідку українських позицій і пересувань на лінії фронту. Їх виробник заявив, що безпілотники вже допомогли відбити спробу вторгнення України в Бєлгород.

Росія тепер виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські, що прискорює виробництво боєздатної зброї, сказав Генрі Томпсон, експерт з безпілотників, який раніше працював в ООН і проаналізував уламки, знайдені в Україні. Він дійшов висновку, що найновіші версії "Шахідів" були виготовлені в Росії.

Перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій. Багато підставних компаній, які Іран використовував протягом багатьох років, щоб уникнути західних санкцій, базувалися в таких місцях, як Гонконг або Дубай. США внесли до чорного списку десятки таких фірм, які відіграють певну роль у підпільній фінансовій системі Ірану.

Питання кваліфікованих робітників

За словами авторів, для розширення виробництва безпілотників Росія потребувала кваліфікованих робітників для їхньої збірки. Початкове виробництво розвідувальних апаратів "Альбатрос" значною мірою покладалося на студентів з довколишніх технічних коледжів. На початку минулого року російські бізнесмени з Особливої економічної зони "Алабуга" орендували зал у висококласній школі в Кампалі, столиці Уганди, і зібрали аудиторію молодих студенток, щоб вислухати їхню пропозицію. Пропозиція включала кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою, ніж на батьківщині в Уганді, з оплатою авіаквитків, безкоштовним проживанням та університетським дипломом для участі в програмі "робота-навчання".

Деякі з вербувальників – угандійські шкільні вчителі, адміністратори та студентські лідери, які непомітно зв'язуються з колишніми учнями, що мають потрібні навички. Джозеф Казібве, один з вербувальників зазначає, що росіяни зацікавлені в молодих жінках, які досягли успіхів у вивченні природничих предметів у середній школі. Казібве сказав, що не знав, що вони будуть залучені до створення безпілотників.

З того часу до вільної зони "Алабуга" поїхали понад тисячу жінок з усієї Африки, а цього року, ймовірно, до них приєднається ще тисяча студенток. Зарплата там становить майже 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі перевищує середню зарплату в Росії.

На інших кадрах, опублікованих вільною зоною, видно, як африканка, одягнена в захисний костюм і маску, щоб уникнути забруднення делікатних компонентів, приклеює два крила до оснащеного двигуном корпусу одного з розвідувальних безпілотників "Альбатрос". Представники влади в Кампалі підтвердили, що новобранців, яких відправляють до Алабуги, використовують для складання безпілотних літальних апаратів.

Російські дрони

Раніше УНІАН писав, що у Росії працюють над перетворенням дрону-камікадзе Shahed-136 на баражуючий боеприпас по типу "Ланцета". Обидва ці вироби є дронами-камікадзе, проте між ними існує дуже велика різниця.

Водночас країни Заходу, нарешті, почали серйозно блокувати поставки західних компонентів для виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed в Росії. Але зробити потрібно значно більше.

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