Перебувайте в укриттях.

У ніч на понеділок, 30 вересня, Україна опинилася під ракетною та дроновою атакою російських окупаційних військ.

Станом на 00:55 повітряна тривога лунає у всіх областях країни, окрім Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Львівської та Волинської. Існує загроза безпілотних літальних апаратів та балістичного озброєння з півдня.

О 00:39 Командування Повітряних сил ЗСУ закликало жителів Кривого Рогу пройти в укриття, а вже за дві хвилини військові повідомили про нові пуски в бік міста. За даними Суспільного, там чули звуки вибухів.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Оновлено о 02:57: БПЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей, курс північний. Також дрони фіксують на межі Вінницької та Житомирської (західний курс), в північній частині Черкащини та Кіровоградщини (північний/північно-західний) та північніше Полтавщини (південно-західний курс).

Декілька груп дронів летять через Київщину у західному напрямку, повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 02:11: У Києві працює протиповітряна оборона. Жителів міста закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено о 01:20: БПЛА фіксують на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний. Також "Shahed" помітили у Сумській (південно-західний курс), південній частині Чернігівської (західний/південно-західний), західній частині Полтавської (західний) та північній й південній частинах Черкаської області (західний курс).

Військові повідомляють про безпілотники в східній та південній частинах Київщини (південно-західний/західний курс), західній частині Кіровоградщини (північний), південній частині Вінниччини (північно-західний), на межі Вінниччини та Одещини (північний) та північній частині Миколаївщини (північно-західний курс).

Атаки Росії на Україну

Днями український ветеран, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман зазначав, що з останнього масованого обстрілу країни майже минув місяць.

На його думку, за цей час окупанти могли накопичити ракети, щоб завдати нового масштабного удару по українській території. Аналітик думає, що це може статися найближчими днями чи тижнями.

Вас також можуть зацікавити новини: