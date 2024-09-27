Їх знайшли за 60 метрів від берега.

Водолази-сапери після чергового удару по Києву провели пошукову операцію та дістали з Дніпра уламки російського безпілотника.

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що робота під водою вимагала максимальної точності та обережності, оскільки будь-які залишки боєприпасів можуть нести потенційну загрозу.

"Операція проводилася у важких умовах, але завдяки професійним діям саперів оперативно було обстежено 0,01 гектара акваторії, і на глибині 12 метрів за 60 метрів від берега знайдено уламки", - сказано в повідомленні.

Фрагменти дрона доставили на берег для детального аналізу. В ДСНС закликали українців бути обережними і в жодному разі не знімати на відео моменти падіння ракет або безпілотників, а викликати Службу порятунку за номером "101". "Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків: такі об’єкти можуть приховувати небезпеку і вимагають професійного знешкодження", - зазначають рятувальники.

Атака дронів на Україну

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Росія знову запускала по Україні ударні безпілотники. Тієї ночі у столиці працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що у Печерському районі через падіння уламків почалася пожежа у п'ятиповерхівці. Атака призвела до розгерметизації газової труби. Внаслідок російського нальоту постраждала дитина, також повідомлялося про пошкодження автівок.

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