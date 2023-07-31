За попередніми даними, удару було завдано із ЗРК С-300.

У ніч на понеділок, 31 липня, російські загарбницькі війська атакували Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", - написав він о 00:06.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник зазначив, що окупанти вдарили по Харківській області та Харкову, попередньо із ЗРК С-300. "Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. На даний момент, такого типу ракет у повітрі над Харковом нема, але загроза залишається. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!" - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Відео дня

Оновлено о 00:35: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знову під обстрілом:"Було чутно два прильоти. Попередньо - потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає".

Тривога в Україні: що відомо

Наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу. Повітряни Сили Збройних Сил України повідомляли про ракетну угрозу на сході країни, а згодом - на всій території.

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