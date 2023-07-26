Наразі не повідомлялося про постраждалих.

Російські загарбницькі війська вночі атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed".

Про це повідомив мер міста Первомайський Микола Бакшеєв у своєму Telegram-каналі. "Наша громада підпала під атаку "шахідами". Є влучання по промисловим обʼєктам, внаслідок чого там виникла пожежа", - написав міський голова.

Зараз на місцях працюють рятувальники, інформації про жертв та постраждалих ще не було.

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Обстріли Харківщини: останні новини

Нагадаємо, що у 9 населених пунктах Вовчанської територіальної громади оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Влада планує вивезти у більш безпечне місце 194 дитини.

У ніч на 16 липня загарбники випустили з Бєлгородської області по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві з них вибухнули у повітрі, а ще дві - влучили по території стадіону та у дорожнє покриття в Шевченківському районі.

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов запропонував організувати навчання школярів у метро.

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