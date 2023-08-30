Перша рухається у напрямку Києва.

У ніч на середу, 30 серпня, російські загарбники запустили по території України безпілотні літальни апарати.

Про це повідомляється на сторінці Повітряних силах Збройних сил України у Telegram. Наразі відомо про дві групи дронів. О 00:40 військові повідомили, що перша група ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва.

Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького.

Відео дня

Тривога лунає у Чернігвській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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