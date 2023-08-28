Основним постачальником критично важливих компонентів є Китай.

Росія у процесі виготовлення власних безпілотників значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

Як повідомляє Офіс президента України, такого висновку дійшла Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії після вивчення 174 іноземних компонентів, вилучених з трьох моделей БПЛА, які використовують окупаційні війська на полі бою ("Shahed-136/131", "Ланцет" та "Орлан-10").

"Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти", - йдеться у повідомленні.

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Також Міжнародна робоча група вказала на те, що багато деталей для БпЛА можна отримати через загальнодоступні платформи. Це значно ускладнює регуляторний нагляд за їхнім транспортуванням до Росії.

Зважаючи на ці факти, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу РФ до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Шахеди" російського виробництва

Як повідомляв УНІАН, минулого року Росія закупила в Ірану ударні безпілотники "Shahed", які почала активно використовувати для терористичних атак, в тому числі - бити ними по об’єктах української енергосистеми.

Надалі Росія підписала договір з Іраном про відкриття заводу з виробництва "Шахедів" в особливій економічній зоні Татарстан "Алабуга".

У липні цього року керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти вже почали використовувати для атак "Шахеди" власного виробництва. Згодом цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

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