На північно-східному напрямку існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

У ніч на вівторок, 23 липня, Росія атакувала Україну безпілотними літальними апаратами, а також запустила ракету.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у своєму Telegram-каналі, що через Сумську область в бік Чернігівщини рухаються російські ударні безпілотники. Згодом військові попередили про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку.

Близько опівночі всю країну охопила повітряна тривога через зліт російського надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К. Невдовзі через Сумщину західним курсом пролетіла ракета, жителів міста Конотоп закликали залишатися в укриттях.

Відео дня

Оновлено о 00:25: Ракета змінила напрямок руху і тепер летить через Шостку курсом на Глухів.

Оновлено о 00:20: Відбій загрози по МіГ-31, однак зберігається активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Оновлено о 00:13: Ракета рухається в напрямку Прилуцького району Чернігівщини.

Вас також можуть зацікавити новини: