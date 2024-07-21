Більшість безпілотників, запущених по українській землі російськими загарбниками, знищено, поділився командувач Повітряних сил Збройних сил України.

Уночі протиповітряна оборона України збила 35 ворожих ударних безпілотників Shahed-131/136.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. "У ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області - РФ та 39-ма ударними БПЛА типу Shahed із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Крим", - зазначив він.

Так, під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил.

Відео дня

"Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БПЛА Shahed-131/136. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Олещук додав, що протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях.

Які втрати ворога на 21 липня 2024 року - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генерального штабу, ЗСУ впродовж минулої доби, 20 липня, знешкодили ще 1 тис. 100 російських окупантів. Втрати Росії у повномасштабній війні проти України у живій силі досягли вже 566 тис. 710 осіб.

Серед втрат ворога у техніці, зокрема 8 тис. 266 танків, 15 тис. 963 бойових броньованих машин та 15 тис. 586 артилерійських систем. Крім того, ліквідовані вже 2401 крилата ракета й 12402 дрони оперативно-тактичного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: