Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Цієї ночі російські загарбницькі війська знову запустили по території Україні безпілотні літальні апарати. Повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України повідомляється, що дві групи російських дронів типу "Shahed" вже знаходяться у повітряному просторі країни. "Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття", - закликали військові.

Перша група знаходиться на півночі Полтавської області, вона рухається у південно-західному напрямку, однак курс може змінюватись.

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Друга група безпілотників заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області.

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Оновлено о 02:05: Київська, Кіровоградська області - загроза застосування ударних БпЛА.

Оновлено о 01:45: Ще кілька груп дронів заходять у повітряний простір України на Сумщині.

Оновлено о 01:22: Чергова група безпілотників зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області. Ще кілька груп "шахедів" на Запоріжжі, рухаються з півдня у північно-західному напрямку.

Загроза дронів тепер і для Херсонщини та Миколаївщини.

Оновлено о 01:12: Загроза дронів для Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Атаки дронів по Україні: останні новини

Як відомо, росіяни систематично запускають безпілотники по Україні, іноді комбінуючи ці атаки з ракетними ударами.

Минулої ночі вони також випустили по Україні декілька груп "Шахедів", протиповітряна оборона працювала у низці областей.

У Львові дрон вдарив по промисловому складу, відомо про одну загиблу людину та постраждалих.

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