Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги.

Російські загарбники вкотре вночі атакують українські міста безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

Близько 22:52 військові зафіксували пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край). Вони закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі тривога лунає у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. О 00:00 стало відомо, що група безпілотних літальних апаратів рухається у напрямку Кривого Рогу.

Відео дня

Вже о 00:13 для Полтавської, Сумської та Харківської областей оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння. У Кіровоградській та Миколаївській - загроза дронів.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 06:01: Відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Оновлено о 06:00: Мер Львова опублікував оновлення щодо ситуації у місті. "На складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають. Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки", - написав він.

Оновлено о 05:45: У ОВА повідомили, що під час пожежі на промисловому складі з-під завалів дістали жінку, вона травмована.

"На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!" - зазначив Козицький.

Оновлено о 05:35: У Львові є влучання. "Чути вибухи! Внаслідок удару на території Львова фіксуємо займання на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце", - повідомив міський голова.

Оновлено о 05:20: На Львівщині працює ППО. Повітряні сили попереджають, що загроза "шахедів" залишається.

Тим часом на Харківщині тривога через активність російської авіації.

Оновлено о 05:15: У Львові знову пролунали вибухи.

Оновлено о 04:56: Кореспондент УНІАН повідомляє про повторні вибухи у Львові.

Оновлено о 04:50: Для Львова є загроза повторної атаки, повідомляє мер Андрій Садовий. В області працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 04:45: Ударні дрони в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини та Хмельниччини. Триває бойова робота.

Оновлено о 04:37: "У частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша!" - закликає Козицький.

Оновлено о 04:30: Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє, що в області працює ППО, є загроза нових атак.

Оновлено о 04:18: Львів - в укриття.

Оновлено о 04:10: Івано-Франківська область – загроза ударних БпЛА. Групи БПЛА через Вінницьку та Хмельницьку області у напрямку західних областей.

Оновлено о 03:47: Львівська область - загроза ударних дронів. Так зараз вигляє мапа тривог.

Оновлено о 03:40: У Хмельницькій області також чути вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили, що працює ППО.

Оновлено о 03:25: У Кривому Розі пролунав вибух, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Оновлено о 03:18: Тернопільська та Рівненська область - загроза ударних БпЛА.

Оновлено 02:35: Повітряні Сили повідомляють про загрозу безпілотників для Чернівецької та Житомирської областей.

Оновлено 02:18: Хмельницька область – загроза дронів. Групи ударних БПЛА через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області у напрямку західних областей.

Оновлено 02:08: В Одесі пролунав вибух, повідомляє Суспільне.

Оновлено 01:40: Вінницька, Черкаська, Одеська області - загроза ударних БпЛА.

Оновлено 01:15: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Кіровоградська, Полтавська області - загроза балістики.

Оновлено 01:00: Загроза ударних БпЛА типу "Shahed" для Кіровоградської та Миколаївської областей. Спостерігається декілька груп, загроза також для суміжних областей.

Оновлено 00:50: Відбій загрози застосування балістичного озброєння в Полтавській, Сумській та Харківських областях.

Обстріли України: останні новини

Нагадаємо, вчора вночі російські загарбники випустили по Україні ракети та дрони, у низці областей працювали протиповітряна оборона. У Повітряних силах відзвітували про знищення 17 крилатих ракет та 18 безпілотних літальних апаратів.

Вже ввечері Росія запустила ракети з Бєлгорода по Харківській області. У місті пролунала низка вибухів. Міська влада повідомляє про влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Вас також можуть зацікавити новини: