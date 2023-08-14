У ОП закликають не ігнорувати тривогу.

Ввечері у неділю, 13 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

На мапі тривог "почервоніли" Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області. У Повітряних силах Збройних Сил України попереджали, що на східному та південно-східному напрямках спостерігається активність російської тактичної авіації, тому існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Згодом вони заявили, що в акваторії Азовського моря зафіксовано російський бомбардувальник Ту-22м3. "Існує загроза застосування крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

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Оновлено о 02:04: В Одесі знову вибухи. Повітряні сили повідомляли про групу ракет у бік міста.

Також ракетна небезпека для Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Оновлено о 01:45: Херсонська, Миколаївська та Одеська області - ракетна небезпека. Південні регіони – загроза застосування ударних БПЛА, пишуть Повітряні сили.

Оновлено о 01:35: Відбій загрози застосування балістики для східних та північних регіонів, кажуть у Повітряних силах.

Оновлено о 01:25: У Києві загроза застосування балістичного озброєння, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено о 01:20: В Одесі пролунали звуки вибухів. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що йде бойова робота протиповітряної оборони та інших підрозділів.

Оновлено о 01:15: Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу. "ППО працює, роботу не знімайте", - додав він.

Оновлено о 01:12: "Shahed" у напрямку Одеси. Терміново в укриття!" - попередили у Повітряних силах.

Оновлено о 01:05: Тривога лунає у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Повітряні Сили повідомляють, що на Одещині загроза застосування ударних дронів. Для східних та північних регіонів - загроза балістики.

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