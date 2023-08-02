Повітряну тривогу оголошено по всьому кордону з РФ.

Російські окупанти підняли в небо 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95МС, що вирушили у південно-східному напрямку. В низці областей України є загроза застосування ворогом тактичної авіації, попереджають Повітряні сили.

"4 стратегічних бомбардувальника Ту-95МС, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22.30", – інформувало командування.

Близько 21:40 в ПС повідомили, що активність ворожої тактичної авіації фіксують на північно-східному напрямку.

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"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – наголосили в командуванні.

Станом на 21:55 повітряну тривогу оголошено по всьому кордону з РФ – Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Оновлено (22:08): О 22:02 в ПС повідомили про відбій загрози застосування тактичної авіації. У Чернігівській та Сумській областях – відбій тривоги. Небезпека зберігається у Харківській, Донецькій, Запорізькій областях.

Загроза удару по Україні 2 серпня - це треба знати

Генштаб у вечірньому зверненні наголосив, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Вдень з’явилася інформація про те, що ворог наростив присутності ракетоносіїв у Чорному морі. Залп "Калібрів" може сягати 12 ракет.

Також зберігається небезпека застосування окупантами дронів-камікадзе. Минулої ночі ворог запустив, за словами президента Володимира Зеленського, 37 дронів. Повітряні сили повідомляли, що було знищено 23 ударних БпЛА.

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