Йдеться про місце дислокації стратегічної авіації Ту-95МС.

З'явилися супутникові знімки російської авіабази Оленья, де базується "анклав" російських бомбардувальників Ту-95МС.

Літаки, які РФ перебазувала після ударів по аеродрому "Енгельс", ворог використовує для обстрілів та ракетних залпів по Україні. Відповідне фото опублікував американський оглядач MT Anderson у своєму Twitter.

Йдеться про місце, що знаходиться за полярним колом в 100 км від Мурманська.

Відео дня

Росія передислокувала авіацію з аеродрому "Енгельс"

Нагадаємо, що 5 грудня у Саратовській області на аеродромі "Енгельс" пролунали потужні вибухи. Як відомо, це місце РФ використовувало в якості однієї з головних баз для місця розташування стратегічної авіації.

Вже 26 грудня на аеродромі знову було гучно. Тоді російська влада заявила, що Україна намагається атакувати аеродром, застосовуючи БПЛА.

Через страх втратити більшу частину своєї авіації Міноборони РФ розосередило авіафлот "Енгельсу" по різних базах. Тоді одним з можливих місць для дислокації Ту-95МС називали авіабазу Оленья.

Вас також можуть зацікавити новини: