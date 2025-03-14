Завод атакували сьогодні вночі.

У Краснодарському краї продовжує палати Туапсинський нафтопереробний завод, який успішно уразили цієї ночі.

Росіяни публікують в мережі відео масштабної пожежі, яку можна спостерігати з різних частин Туапсе. На одному з роликів - вид з потяга чи електрички, яка саме прибуває на відповідну станцію. Пасажири дивляться на вогонь, а на фоні лунає: "Мы прибываем на станцию Туапсе".

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв ще вранці заявив, що внаслідок української атаки на нафтокомплекс загорівся один із резервуарів із бензином. Площа пожежі складала понад 1 тисячу квадратних метрів, до її гасіння задіяли 121 людину та 39 одиниць техніки.

Як відомо,Туапсинський нафтопереробний завод є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Він входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Атаки на російські НПЗ

Як відомо, нафта і нафтопродукти є основним джерелом доходів Росії. Збитки НПЗ скорочують експорт пального, зменшують податкові надходження та підривають фінансування російської армії.

У травні 2024 року Міністерство енергетики Росії припинило публікацію статистичних даних щодо виробництва бензину, посилаючись на забезпечення інформаційної безпеки ринку нафтопродуктів.

Днями стало відомо, що українським бійцям вдалося уразити Московський нафтопереробний завод та, ймовірно, лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Стальной конь" в Орловській області.

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