Боротьба з реактивними БПЛА: Ігнат пояснив, чи допомагають турелі збивати більше цілей

Окрім турелей, ворожі безпілотники збивають дрони-перехоплювачі, авіація та мала ППО, працюють системи РЕБ тощо.

Автоматизовані турелі, які встановлюють в Україні для збиття російських цілей, - лише частина комплексної системи ППО, її радіус дії обмежений. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання, чи кількість збитих реактивних дронів збільшилася, завдяки саме турелям.

"Відразу скажу – не завдяки цьому", - сказав він.

За його словами, турелі, дійсно, вже працюють, відсоток збиття поки доволі невисокий тому, що їх треба масштабувати. Турель це - об’єктове перекриття, установки облаштовують навіть, не на самому об’єкті, а "десь на підступах", уточнив військовий.

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Він пояснив, що турель – один з елементів комплексної системи ППО. Зараз вони обладнані великокаліберними кулеметами 12,7 мм, що працюють на невеликій відстані – до 1 км, при відповідних погодних умовах та комфортному та турелі заходу цілі. Адже, якщо ціль вже пікірує, то можливість ураження значно знижується. Втім турелі встановлюють в різних містах, зокрема у Києві, раніше вони з’явилися на Харківщині.

За словами Ігната, дрони збивають різні засоби – окрім турелей, це дрони-перехоплювачі, авіація та мала ППО, а також працюють системи РЕБ тощо.

"Наша система ППО має зонально-об’єктовий характер. Припустимо, у зонах, де пролітають "шахеди", працює авіація… Вертолітники працюють по звичайних "шахедах", вже реактивні дрони більше перехоплює тактична авіація. Вже там не може працювати наземна ППО, тому що у повітрі – свої літаки – є ризик…", - пояснив Ігнат.

Водночас радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов також прокоментував функцію турелей.

"Важливо розуміти, що турель на базі кулемета – це не захист на "рівні міста", а захист на "рівні об’єкта". Наприклад, складу, виробництва, мосту, електроподстанції", - зазначив він.

За його словами, дальність захисту насамперед визначається характеристиками кулеметів. Також він звернув увагу на те, що турель не замінює основні засоби ППО, вона – останній рівень захисту, коли дрон подолав усі інші.

Встановлення автоматичних турелей у Києві

Нагадаємо, радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що для боротьби з реактивними "Шахедами" у Києві встановили 12 автоматичних турелей. За словами Флеша, ці системи встановлюватимуть й надалі, турелі – інноваційне українське рішення, яке збиває дрони за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту.

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