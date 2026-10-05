У Києві встановили 12 автоматичних турелей для знищення реактивних 'Шахедів'

Турелі є інноваційним українським рішенням.

У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними "Шахедами". Їх будуть встановлювати й надалі. Про це повідомив радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває "Шахеди" за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту", - пояснив він.

Флеш попередив, що під час повітряної тривоги людям для безпеки не варто перебувати біля вікон.

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Реактивні "Шахеди" - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав чотири види зброї, які посилять захист України від реактивних "Шахедів". Він розповів, що російські загарбники лише за тиждень запустили близько 900 реактивних "Шахедів", а ще фіксується близько тисячі звичайних.

"Складно з реактивними "Шахедами", тому що не все залежить від того, що виробляється в Україні. Є питання з двигунами тощо. Але ми на цьому шляху і розвиваємо цей напрямок", - запевнив президент.

Водночас експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський заявив, що росіяни вигадали новий спосіб посилити реактивні дрони. Він зазначив, що якщо порівнювати з початком вересня, то Україна нарощує можливості збиття реактивних дронів.

"Те, що росіяни були вимушені щось мудрувати з бойовою частиною кумулятивно-ріжучої дії показує, що до нас долітає не стільки реактивних "шахедів", скільки вони собі розраховували", - зауважив Киричевський.

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