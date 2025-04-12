Поки Вашингтон і Москва говорять про припинення війни, для медиків та військових на фронті боротьба залишається незмінно кривавою.

Поки в дипломатичних кулуарах обговорюють можливе перемир’я, для українських медиків на кордоні з Росією війна триває щодня - без пауз і компромісів, йдеться у репортажі The Telegraph.

"Путін має свої плани"

Бойовий медик "Лелека" майже не бачить сонця. Він працює і спить у підвалі будинку, що став польовим госпіталем неподалік Вовчанська, за кілька кілометрів від Бєлгородської області РФ. Його завдання просте - утримати поранених живими до наступної точки евакуації.

Росія заявляє про готовність до перемир’я, але атаки не припиняються. Адміністрація Дональда Трампа, схоже, може тиснути на Україну в напрямку угоди, яка може виявитися невигідною. Тим часом обстріли продовжуються, поранені надходять без кінця.

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Олег, військовий хірург, різко відкидає розмови про мир:

"Спокій? Який мир? Путін має свої плани щодо вторгнення. Він їх ніколи не змінював".

Саме він ухвалив рішення наблизити операційну до лінії фронту, щоб поранені мали шанс вижити. Олег працює у приміщенні, яке обігрівається дровами, і розбудовується під звуки вибухів. У тому ж приміщенні, самотужки розділеному на операційну та імпровізовану "спальню" для медиків, вони й відпочивають. Відпочинок цінний, але триває не довго.

На операційний стіл привозять нових бійців - один із них, Сергій, мовчить і тримає на грудях хрест. Він згорів у бліндажі, але вижив. Його ім’я - єдине, що він вимовив.

"Мир - чутки"

Нема відчуття наближення миру й на бойових позиціях. Артилерист Михайло чекає наказу біля старої радянської гаубиці. На бронежилеті - американський прапор.

Його командир Анатолій вивчає кадри з розвідувального дрона, який зафіксував ворога у лісі: "Вони тут, щоб забрати цей ліс. Скільки людей вони послали… це страшна думка".

Бригада, яку він очолює, вже понад рік тримає позиції на північному сході, зупиняючи наступ Росії на Харків. Він каже:

"Краще продовжувати захищатися. Атака коштує забагато життів".

У травні 2024-го Москва намагалася прорвати оборону в напрямку Харкова, але за рік так і не взяла під контроль навіть Вовчанськ. Новий наступ на Курському напрямку, ініційований Києвом, став відповіддю на безперервну агресію. "Курськ" допоміг зняти напругу, серпень і вересень були дуже спокійними.

"З Нового року здебільшого штурмують пішки. Броньована техніка? Ви її майже не бачите. Їх просто відправляють помирати", - каже Анатолій.

Поки у політичному світі пожвавлюють розмови про мирні переговори, ніхто з військових та медиків не відчуває наближення миру.

Під час евакуації з поля бою пораненого Сергія, медики розуміють: навіть морфій не глушить болю повністю. Чоловік попросив цигарку перед другою евакуацією. Дорога слизька, евакуація - ризик. Але іншого варіанту немає.

Туман дасть водієві певне прикриття, але всі в машині знають, що евакуювати пораненого солдата вдень - спокуса долі. Видання підсумувало:

"Поки кожна зі сторін не складе зброю, у них немає вибору. Це війна в Україні. Тут мир - лише чутки".

Наступальні дії РФ – що відомо

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що наприкінці квітня та у травні армія РФ активізує наступальні дії. За його словами, загарбники можуть зосередитися на наступі на Покровськ, а також діятимуть біля Куп'янська і Лиману та на південно-східних фронтах біля Запоріжжя та Новопавлівки.

Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч Сергій Кривонос заявляв, що окупанти продовжують підготовку до наступу на декількох напрямках, проте поки не готові до масштабної операції.

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