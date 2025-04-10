Пріоритетним напрямком буде Покровський.

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса очікує, що наприкінці квітня та у травні армія Російської Федерації активізує наступальні дії на фронті.

В інтерв'ю Reuters полковник сказав, що загарбники можуть зосередитися на наступі на Покровськ, а також діятимуть на східних фронтах біля Куп'янська і Лиману та на південно-східних фронтах біля Запоріжжя й Новопавлівки:

"Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку".

Раніше Паліса повідомляв, що Київ не обговорював з американської стороною надання додаткової допомоги, однак може підняти це питання під час переговорів про припинення вогню.

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Він зазначив, що зараз країна інвестує в розвиток своєї системи протиповітряної оборони. Декілька країн вже погодилися передати ліцензії та технічну документацію для виробництва "певного обладнання". "Процес рухається, і досить динамічно", - додав він.

Наступ Росії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, шо російські окупанти готуються до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія фактично вже почала свій наступ на Сумщину та Харківщину.

Як відомо, раніше окупанти заявляли про захоплення українського селища Басівка, однак прикордоннники повідомляи, що відбивають населений пункт.

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