Найбільше ракетних ударів було завдано в травні та грудні 2023 року, свідчить статистика.

Протягом 2023 року російські окупаційні війська завдали по Україні 2,4 тис. ракетних ударів. Водночас загальна кількість авіаударів сягнула майже 16 тисяч.

Про це йдеться в інфографіці проекту UA War Infographics. При цьому в статистиці по ракетних ударах наголошується, що йдеться саме про кількість атак, а не число випущених ворогом ракет.

Найбільше ракетних ударів було завдано в травні та грудні 2023 року – 305 та 304 відповідно. Найменше число атак припало на липень – 124. Варто зазначити, що до статистики увійшли усі ракетні удари – як по позиціях Сил оборони, так і по прифронтових регіонах, а також під час масованих атак по Україні.

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Щодо авіаударів, то їхня кількість сягнула 15 885. Найбільше було завдано у вересні (1905) та жовтні (1839).

Водночас протягом 2023 року росіяни здійснили 22 185 обстрілів з РСЗВ. Найбільше атак зафіксовано у січні – 2139. На другому місці за кількістю обстрілів опинився грудень, коли було завдано 2132 удари, на третьому – травень (2053 обстріли).

Атаки РФ по Україні

29 грудня 2023 року росіяни завдали масованого удару по Україні – ворог застосував майже всю наявну номенклатуру ракет. Та атака забрала життя десятків людей.

2 січня ворог знову атакував Україну ракетами. Під основним ударом були Харків, Київ та Київська облатсь. Є загиблі та десятки постраждалих. Під час цієї атаки росіяни застосували ракети "Кинджал" – 10 із 10 випущених ракет Х-47М2 збили.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні 5 діб російські окупаційні війська випустили по Україні не менше 500 ракет і дронів.

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