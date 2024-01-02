Протягом 2023 року російські окупаційні війська завдали по Україні 2,4 тис. ракетних ударів. Водночас загальна кількість авіаударів сягнула майже 16 тисяч.
Про це йдеться в інфографіці проекту UA War Infographics. При цьому в статистиці по ракетних ударах наголошується, що йдеться саме про кількість атак, а не число випущених ворогом ракет.
Найбільше ракетних ударів було завдано в травні та грудні 2023 року – 305 та 304 відповідно. Найменше число атак припало на липень – 124. Варто зазначити, що до статистики увійшли усі ракетні удари – як по позиціях Сил оборони, так і по прифронтових регіонах, а також під час масованих атак по Україні.
Щодо авіаударів, то їхня кількість сягнула 15 885. Найбільше було завдано у вересні (1905) та жовтні (1839).
Водночас протягом 2023 року росіяни здійснили 22 185 обстрілів з РСЗВ. Найбільше атак зафіксовано у січні – 2139. На другому місці за кількістю обстрілів опинився грудень, коли було завдано 2132 удари, на третьому – травень (2053 обстріли).
Атаки РФ по Україні
29 грудня 2023 року росіяни завдали масованого удару по Україні – ворог застосував майже всю наявну номенклатуру ракет. Та атака забрала життя десятків людей.
2 січня ворог знову атакував Україну ракетами. Під основним ударом були Харків, Київ та Київська облатсь. Є загиблі та десятки постраждалих. Під час цієї атаки росіяни застосували ракети "Кинджал" – 10 із 10 випущених ракет Х-47М2 збили.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні 5 діб російські окупаційні війська випустили по Україні не менше 500 ракет і дронів.