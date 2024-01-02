Сьогодні над Києвом збили 10 "Кинджалів" із 10 саме системами Patriot.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО Patriot для ефективного відбиття атак ворога. За його словами, сьогодні Київ врятували від катастрофи саме ці системи.

Про це Залужний заявив у дописі в соцмережі Х. За його даними, наші Повітряні сили збили системами Patriot 10 "Кинджалів" із 10.

"Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якби ракети вразили ціль, то наслідки були б катастрофічними", - зазначив він.

Залужний висловив вдячність партнерам за надані Patriot і наголосив, що Україна потребує більшої кількості систем ППО.

"Немає підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них", - вказав Залужний.

Як Росія била ракетами "Кинджал" по Києву

2 січня окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Загалом було запущено понад 60 ракет різних типів. В КМВА повідомляли про влучання по багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці.

На тлі чергового масованого ракетного удару Росії в Німеччині розкритикували повільні поставки озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала надати Києву далекобійні ракети Taurus.

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