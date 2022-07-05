Ще чотири людини вчора дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

У Бахмуті Донецької області російські окупанти вбили двох мирних жителів.

Про це у Telegram повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 4 людини дістали поранення", - повідомив він.

Крім того, за словами Кириленка, у Костянтинівці медичну допомогу було надано 2 людям, пораненим на Луганщині.

Він також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, експерти Американського Інституту вивчення війни оцінили шанси росіян провести вдалий наступ. За даними експертів, Росія готується до наступу на Бахмут і Сіверськ. Окупанти продовжать намагатися просунутися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб у підсумку наблизитися до нових міст.

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